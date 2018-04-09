Отдельные участки "автобана" Одесса-Киев выглядят, как после бомбардировки. Видео-доказательство опубликовала пользователь Facebook Анна Капацинка.

По ее словам, ролик был записан в воскресенье, 8 апреля.

"Вчера ехали по трассе Киев-Одесса и думали что хуже не бывает . Сегодня едем ею же, обратно на Киев... И поняли, что бывает!", - написал Анна в соцсети.

Ранее министр транспорта Владимир Омелян обещал, что ямы на одесской трассе залатают к началу мая. О капитальном ремонте речи не идет.

Об ужасающем состоянии украинских дорог после зимы пользователи уже много рассказывали в социальных сетях. "Страна" делала подборку их фотографий и видео в материале "Вместе со снегом сошел асфальт".

Названа средняя стоимость ремонта километра дороги в Украине.