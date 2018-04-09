Более половины мигрантов из Литвы (65,2% респондентов) уезжают из-за экономической обстановки в стране. Таковы данные опроса компании Vilmorus, проведенного по заказу Института Европы Каунасского технологического университета.

Об этом сообщает "Капитал".

Еще 40,9% опрошенных назвали основным фактором эмиграции ощущение социальной незащищенности и недостаток справедливости, 30% - лучше перспективы карьеры за рубежом, 14,6% - семейные обстоятельства.

В 2017 году из Литвы эмигрировало 57,2 тысячи постоянных жителей страны (население составляет около 2,8 млн человек - Прим. Ред.). При этом в ходе одной из самых масштабных волн миграции из страны - в 2005-2016 годах (Литва вошла в ЕС в мае 2004 года - Прим. Ред.) страну покинуло 370 тысяч жителей.

Как заявил на пресс-конференции директор Института Европы Каунасского технологического университета Вигаудас Ушацкас, в основном из страны уезжают работоспособное население в возрасте 15-64 лет.

"В Литве нет достаточно хорошо оплачиваемых рабочих мест высокой добавленной стоимости", - отметил он.

Активно покидают страну в поисках лучшей жизни и латыши. В 2017 году Латвия уменьшилась на 18 841 жителя (на данный момент население Латвии составляет 1,9 млн человек - Прим. Ред.). 10 981 человек уехали из страны.

Ранее сообщалось, что заробитчане, получившие разрешения на работу в Польше, на самом деле едут в другие страны Европы.

Также мы отмечали, что в Польше выросло число преступлений на национальной почве против украинских заробитчан.