Владислав Сурков, помощник российского президента Владимира Путина опубликовал в журнале "Россия в глобальной политике" статью под названием "Одиночество полукровки (14+)". В этой статье помощник президента России спрогнозировал будущее России на ближайшие годы.

Введение в 2014 году антироссийских санкций ознаменовало собой окончание, продолжавшихся четыре века попыток России стать частью "Западной цивилизации", возврат на, оставленный после разрыва с Золотой Ордой, Восток также нецелесообразен. И в будущем Россию ждет "эпоха 14+", возможно целые века геополитического одиночества, полагает Владислав Сурков.

"Россия четыре века шла на Восток и еще четыре века на Запад. Ни там, ни там не укоренилась. Обе дороги пройдены. Теперь будут востребованы идеологии третьего пути, третьего типа цивилизации, третьего мира, третьего Рима", - пишет Сурков.

По словам помощника Путина, Россия - это не Запад и не Восток, а страна-полукровка, напоминающая человека, рожденного в смешанном браке. И как многие полукровки, Россия красива, талантлива, харизматична. И одинока.

"Каким будет предстоящее нам одиночество? Прозябанием бобыля на отшибе? Или счастливым одиночеством лидера, ушедшей в отрыв альфа-нации, перед которой "постораниваются и дают ей дорогу другие народы и государства"? От нас зависит", - уверен Сурков.

По его словам, одиночество еще не означает изоляции и Россия будет "общаться" с другими цивилизациями. Будет торговать с ними, будет привлекать инвестиции, будет конкурировать и сотрудничать. Будет воевать с ними, предупреждает помощник главы государства, ведь война это тоже "способ общения".

"Будет трудно", - прогнозирует Сурков, цитируя композицию Oxxxymiron, герой которой интересуется тем, когда же, наконец, кончатся тернии и начнутся звезды. "Будет интересно. И звезды будут", - обещает Сурков.

Ранее "Страна" сообщала, что Сурков написал для журнала "Русский пионер" колонку о женщинах.

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