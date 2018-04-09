Президент Петр Порошенко предостерег Германию от строительства газопровода "Северный поток-2".

Об этом он заявил в интервью немецкой газете Handelsblatt, опубликованном в понедельник, 9 апреля.

В частности, украинский президент назвал газопровод "чисто политическим проектом, который финансирует Россия".

"Немецкие политики и компании должны помнить о том, что "Северный поток-2" это исключительно политической проект, который финансирует Россия. Простите за грубые слова, но "Северный поток-2" это политическая взятка за лояльность России, цель которой экономическая и энергетическая блокада Украины и нанесение ей большого ущерба", - заявил Порошенко

Кроме того, он назвал Москву "крайне ненадежным партнером" и заявил, что реализация проекта "Северный поток-2" приведет к экономической и энергетической блокаде Украины, нанесет ей "огромный ущерб".

У газопровода нет "экономически оправданной основы", а транзит газа через Украину будет стоить гораздо дешевле и "украинская ГТС может быть легко и выгодно модернизирована", уверен Порошенко.

"Просто спросите нас, вместо того, чтобы инвестировать десять миллиардов евро в "Северный поток-2", - предложил президент.

Он также поблагодарил новое правительство ФРГ и его главу, канцлера Ангелу Меркель за поддержку идеи об отправке на восток Украины миротворческой миссии ООН.

Ранее "Страна" сообщала, что Рада призвала западные государства заблокировать "Северный поток-2".

В Еврокомиссии также заявили, что не поддержат "Северный поток-2".