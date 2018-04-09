Сегодня, 9 апреля, во Львове отпраздновали так называемый Поливальный или Обливной понедельник. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщила глава пресс-службы львовского горсовета Кристина Процак.

В этот на площади перед Ратушей проходили всевозможные водные развлечения.

Празднование длилось до 15:00.

Мэрия Львова пятый год подряд обустроила специальную площадку, где были установлены резервуары с водой и раздевалки для того, чтобы этот праздник проходил в более культурной форме.

Поливальный понедельник символизирует очищение, радость весны и пробуждение природы. Его празднуют на следующий день после Пасхи.

Фото: facebook.com/hrystyna.protsak

Ранее сообщалось, что во Львовской области обрушился мост, в результате чего четыре человека упали в воду.

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