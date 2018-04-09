Популярная модель, светская львица и певица Пэрис Хилтон после посещения Львова заявила, что хочет научиться готовить украинский борщ.

Как заявила знаменитая американка в интервью Кате Осадчей, это блюдо ей очень понравилось.

Напомним, 30 марта Пэрис Хилтон гостила во Львове, куда была приглашена на открытие отеля в центре города. Певица прибыла в Украину вместе со свои женихом Крисом Зилкой, дедушка которого родом из Мариуполя.

Актер признался, что его семья хранит украинские традиции. В частности, варят борщ, ходят в церковь и выстаивают "долгие богослужения на Пасху".

В то же время Пэрис Хилтон рассказала, что она в восторге от Украины. Традиционное блюдо звезда, возможно, научится готовить для любимого.

"Я обожаю борщ. Пока не умею его готовить. Но кто знает, возможно, однажды научусь", – рассказала Пэрис Хилтон.

Звездная пара мило поздравила всех христиан с Пасхой и вернулась в Калифорнию.

Ранее "Страна" рассказывала, что недавно Пэрис Хилтон потеряла на вечеринке обручальное кольцо ценой в $2 миллиона.