В Польше пообещали в самое ближайшее время обнародовать новый отчет о Смоленской катастрофе, в котором назовут главную причину трагедии.

Об этом заявил в понедельник председатель подкомиссии по вопросам расследования Смоленской катастрофы Антоний Мацеревич в эфире Польского радио.

"Да, рапорт отвечает на этот вопрос (как произошла катастрофа - Прим. Ред.). Главные технические вопросы представлены в этом рапорте. Мы не исключаем, что появятся какие-то доказательные материалы, которые углубят и уточнят не рассматривавшиеся до сих пор технические вопросы. Однако главная причина (катастрофы - Прим. Ред.) описана исчерпывающе и убедительно", - подчеркнул Мацеревич.

По его словам, в техническом рапорте члены подкомиссии сосредоточились на вопросах, ставших непосредственной причиной смерти людей на борту. Ведь прошлые правительственные комиссии обращали внимание на сотни различных вопросов, кроме этого.

Как сообщалось, лидер правящей партии "Право и Справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский недавно сообщил, что окончательный рапорт о причинах Смоленской катастрофы не будет обнародован до 10 апреля, когда проходят мероприятия в связи с восьмой годовщиной трагедии. По его словам, полный отчет появится позднее, а сейчас будет обнародован только технический рапорт. По его оценкам, окончательный рапорт о причинах Смоленской катастрофы может появиться через год или даже позже.

Правительственная подкомиссия по расследованию причин Смоленской катастрофы, которая создана при Минобороны Польши, возобновила следствие весной 2016 года. Одной из основных версий она рассматривает взрыв на борту самолета, который произошел еще до столкновения с землей. В январе этого года члены комиссии сообщили, что причиной катастрофы стала серия взрывов - в крыле, слоте и центроплане самолета, что подтвердил анализ механизма удара двери о землю.

Напомним, 10 апреля 2010 года под Смоленском разбился правительственный Ту-154М, на котором представители польской политической и военной элиты включая президентскую чету Леха и Марию Качиньских направлялись на мероприятия в связи с 70-й годовщиной Катынской трагедии. Погибли все 96 человек, находившихся на борту.

В конце прошлого года в Польше нашли новые улики против Туска по Смоленской авиакатастрофе.