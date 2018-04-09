В эту субботу, 14 апреля, в Харькове пройдет украинское классико - донецкий "Шахтер" будет принимать киевское "Динамо".

"Бело-синие" начали продажу билетов для своих болельщиков на гостевой сектор. Об этом передает официальный сайт клуба.

"Билеты в гостевой сектор ОСК "Металлист" можно приобрести в офисе фан-клуба ФК "Динамо" Киев (ул. Грушевского, 3) с 10:00 до 18:00, кроме выходных и праздничных дней. Цена билета в "динамовский" сектор составляет 60 гривен. Просьба подготовить необходимую сумму без сдачи. С собой обязательно иметь удостоверение личности. Продажа билетов продлится до 17:00 четверга, 12 апреля", - уточнили в пресс-службе.

Информация о продаже билетов на гостевой сектор непосредственно в Харькове пообещали предоставить дополнительно.

Ранее "Страна" сообщала, что полузащитник Шахтера Тайсон заявил, что в украинском классико победит тот, кто допустит меньше ошибок.