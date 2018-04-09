Украинец Павел Гриб в российском СИЗО лишен медицинской помощи и состояние его здоровья ухудшается.

Об этом на своей странице в Facebook написал его отец Игорь Гриб.

"Павел чувствует себя очень плохо, была рвота и сильная боль в животе. Администрация СИЗО на жалобы Павла об ухудшении здоровья не реагирует, медицинская помощь не оказывается. Открытие внутреннего кровотечения может произойти в любое время. Жизнь Павла в опасности", - написал в соцсети отец Павла.

Фото: facebook.com

По словам Игоря Гриба, российский адвокат Павла находится в СИЗО-5 Краснодара на следственных действиях.

Напомним, 21 марта Российский апелляционный суд оставил под стражей до мая украинца Павла Гриба, который в августе 2017 года был похищен в Беларуси и сейчас находится в СИЗО Краснодара по обвинению в подготовке теракта.

Павел Гриб страдает от портальной гипертензии и требует ежедневного приема специальных лекарств, ЕСПЧ несколько раз просил Россию предоставить информацию о его состоянии здоровья.

Генконсульство Украины неоднократно направляло обращения к российской стороне о возможности обследования Павла, но украинских врачей к нему не пустили.

В РФ считают, что у украинца нет проблем со здоровьем.

Ранее "Страна" писала о том, что отец похищенного Павла Гриба прошел по конкурсу на должность в МинТОТ.

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