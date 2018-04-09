Среди погибших при столкновении маршрутки и электрички на нерегулируемом железнодорожном переезде на севере аннексированного Крыма - двое граждан Украины. Остальные трое погибших - граждане России.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на представителя крымского "управления МЧС".

"Родственникам сообщили в Украину, они едут сюда для окончательного опознания и чтобы забрать тела", - сказал источник.

Также двое украинцев есть среди семерых пострадавших в том же ДТП.

Напомним, масштабная авария произошла 8 апреля под Армянском, когда маршрутка "Севастополь-Армянск" выехала на железнодорожные пути перед приближающейся электричкой "Керчь-Армянск". Погибло пять человек.

Ранее "Страна" писала о том, что в Подмосковье автобус с украинцами врезался в снегоуборочный КамАЗ.

Также мы сообщали, что Киев не давал разрешения на возвращение экипажа сейнера "Норд" в Крым.