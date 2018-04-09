В деле об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии появляются новые детали и подробности.

Так, английская газета The Sunday Express со ссылкой на собственые источники утверждает, что Королевские военно-воздушные силы перехватили отправленное в Москву сообщение "Посылка доставлена", в тот день, когда в Солсбери были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Согласно инсайдерской информации, удалось перехватить два сообщения. Одно из них якобы предназначалась "официальному лицу" в Москве. В тексте сообщения фигурировала фраза "Посылка доставлена", а также сообщалось о том, что два лица "совершили успешный выход".

Ранее "Страна" писала о том, что в Украине закрыли въезд для высланных из Великобритании российских дипломатов.

Также мы сообщали, что посол России назвал отравление Скрипаля провокацией британских спецслужб.

Подписывайся на рассылку новостей Страны на канале Telegram. Узнавай первым самые важные и интересные новости!