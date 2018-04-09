В деле об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии появляются новые детали и подробности.

Так, английская газета The Sunday Express со ссылкой на собственые источники утверждает, что Королевские военно-воздушные силы перехватили отправленное в Москву сообщение "Посылка доставлена", в тот день, когда в Солсбери были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Согласно инсайдерской информации, удалось перехватить два сообщения. Одно из них якобы предназначалась "официальному лицу" в Москве. В тексте сообщения фигурировала фраза "Посылка доставлена", а также сообщалось о том, что два лица "совершили успешный выход".

Ранее "Страна" писала о том, что в Украине закрыли въезд для высланных из Великобритании российских дипломатов.

Также мы сообщали, что посол России назвал отравление Скрипаля провокацией британских спецслужб.