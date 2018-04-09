В Сирии новое военное обострение с участием внешних игроков. Обычно это происходит, когда армия Асада оказывается на пороге очередной локальной победы.

На этот раз к ногам правительственных сил вот-вот падет пригород Дамаска – город Дума. Он является ключевым на востоке местности, которая называется Гута. Именно оттуда идут регулярные артобстрелы сирийской столицы.

На фоне военной операции вокруг Думы всплыл международный фактор.

Запад снова обвинил Асада в использовании запрещенного международными конвенциями газа - зарина. А сегодня стало известно о внезапном ракетном ударе по сирийской авиабазе, на которой базировалась и российская техника.

По всем этим вопросам на сегодняшний вечер назначено заседание Совета безопасности ООН. "Страна" разбиралась, что происходит в Сирии и к чему идут события.

Последний оплот

Главным театром военных действий в Сирии сейчас является Дума к востоку от Дамаска. Правительственные войска практически зачистили окрестности города и ежедневно отчитываются о взятии мелких населенных пунктов.

Операция в самом разгаре, армия Асада еще 6 апреля вплотную приблизилась к жилой застройке Думы – последнего оплота оппозиции в Восточной Гуте.

Бои в восточной Гуте

Гута - очень важная область. Это оазис вокруг Дамаска, в центре которого и расположена древняя столица Сирии. Гута представляет собой зеленую зону посреди пустыни, куда население Дамаска выезжало на отдых.

Теперь на востоке оазиса – окруженная со всех сторон группа исламистов, среди которых главенствует "Ан-Нусра". Представителей вооруженной оппозиции в Думе и окрестностях – около восьми тысяч. А мирного населения здесь порядка полумиллиона.

Шансов удержать свою столицу в Восточной Гуте у боевиков мало. Победа сил Асада будет означать полную зачистку территорий вокруг Дамаска, которые контролировались оппозицией последние пять лет.

В России говорят, что уже договорились с лидерами исламистов о выводе их из окруженной Думы. Российские СМИ показали видео, как работает "коридор".

Открыли газ

Тогда же, при штурме восточной Гуты появились первые сообщения о применении хлора. О них начала сообщать британская "Бибиси" со ссылкой на движение "Белые каски". По его данным, в Думе 7 апреля от газа уже погибло около 70 человек. Газ, по версии издания, распыляла штурмующая город авиация Асада.

В сирийском правительстве в распылении газа обвинили исламистов, заявив, что эта провокация готовилась уже давно – о том же накануне писали сирийские СМИ.

В российском же Минобороны заявили, что власти Сирии газа не применяли. И напомнили, что в феврале также предупреждали о готовящейся провокации. Более того, накануне о ржей говорил и Путин во время визита в Анкару на встрече с Эрдоганом.

В США уже заявили, что виноват Асад и заодно Россия.

"История применения режимом Асада химического оружия против собственного народа не оспаривается. В конечном итоге Россия несет ответственность за бесчеловечное использование сирийцами химоружия", - заявили в Госдепартаменте, где упомянули о вдвое меньшем числе погибших – уже 35.

Позде Дональд Трамп заявил, что "Асад заплатит высокую цену", обозвав сирийского президента "животным".

Запад уже потребовал собрать заседание Совбеза ООН по вопросу химатаки. С такой инициативой выступили Великобритания, Франция и США. Их поддержала Польша, Нидерланды и Швеция.

Россия в ответ на это предложила провести в понедельник вечером заседание ООН по теме "Угрозы миру и безопасности". По его окончании Совбез обсудит сообщения о химатаке в Сирии.

"Газовый фактор" всплывает в сирийской войне каждый раз, когда войска правительства атакуют анклавы боевиков.

Риторика сторон и мировых игроков неизменна. Запад и поддерживаемая им вооруженная оппозиция говорят, что зарин или хлор распыляет авиация Асада. Российско-сирийская сторона требует предоставить доказательства и обвиняет боевиков в провокации "на камеру".

Удар по авиабазе "Т-4"

Не успели развеяться клубы газа в Думе, как дым поднялся над сирийской авиабазой Т-4 близ Тайфура в провинции Хомс . По ней нанесли ракетный удар. Погибли люди, а техника (в том числе российские ударные вертолеты), по заверениям сирийской власти – не пострадала.

Хомс гораздо севернее Дамаска, и в военном отношении вряд ли имеет прямое касательство к боям в Гуте. Но совпадение асадовского удара по Думе и ракетной атаки на Т-4 вряд ли случайно. Тем более после угрозы Трампа о "высокой цене".

Ночная атака по авиабазе под Хомсом

Впрочем от удара поспешили откреститься в США и Франции. Позже российское Минобороны обвинило в нападении Израиль, который воюет на стороне Международной коалиции во главе со США.

"Девятого апреля в период с 03:25 по 03:53 мск два самолета F-15 ВВС Израиля, не заходя в воздушное пространство Сирии, с территории Ливана нанесли удар восемью управляемыми ракетами по аэродрому Т-4. Подразделениями ПВО ВС САР в ходе противовоздушного боя уничтожены пять управляемых ракет", - сообщили в Минобороны России.

Ситуация на авиабазе Т-4. Фото ФАН

В Израиле пока не прокомментировали этих обвинений. При этом местное издание "Курсор" вышло с заголовком "Израиль бомбил российских советников". В российских же СМИ заговорили о том, что обстрел проводился в координации с Вашингтоном.

"Информация российского военного ведомства о том, что удар нанесли израильтяне, вовсе не означает, что США к этому инциденту не имеют никакого отношения. Вашингтон также был заинтересован в нанесении удара, пусть и не силами своих ВВС. Израильтяне, действуя в рамках своих интересов, сработали и в интересах англосаксов", - заявил военный эксперт Евгений Никитенко "Интерфаксу".

Также важно помнить, что 10 февраля сирийские ПВО сбили израильский истребитель, который охотился на иранский беспилотник. Поэтому нельзя отбрасывать и версию о мести Тель-Авива, которая была осуществлена в момент, удобный и для союзников Израиля.

Впрочем, большинство наблюдателей сходятся на том, что американцы не захотели в этот раз нанести удар сами (чтоб не обострять и без того тяжелые отношения с Россией) и попросили это сделать Израиль. Чтоб как бы и наказать Асада, но чужими руками.

Но есть и другие соображения, почему Тель-Авив решил нанести удар.

Куда дальше двинутся Дамаск и Москва

Возрастающая активность Израиля может говорить и новых тенденциях в сирийской войне.

После зачистки восточной Гуты усилия Дамаска, Москвы и Тегерана имеют несколько направлений для приложения.

Во-первых, на севере страны, от Хомса и "выше", под контролем оппозиции остается провинция Идлиб, которую силы Асада планировали атаковать ранее. Но после обострения в Гуте перенаправили острие удара под Дамаск. При этом Идлиб продолжают интенсивно бомбить лояльные правительству ВВС.

Это указывает на вероятную "артподготовку" перед наступлением. А недавно представитель Сирии в ООН Башар Даафари заявил о готовящейся газовой провокации в Идлибе (которые, как уже упоминалось, обычно происходят в местах особенно напряженных боевых действий).

На юго-западе Сирии ситуация сложнее. Там (и это гораздо ближе к Дамаску) находится 15-тысячный анклав боевиков, который вплотную примыкает к оккупированным Израилем Голанским высотам. Боевики как бы "прикрывают" захваченную у Сирии территорию – и вряд ли Тель-Авив позволит армии Асада так легко уничтожить этот буфер.

К тому же с востока их "подпирает" военная база США Эт-Танф, на которой тренируют вооруженную оппозицию.

Учитывая, что Россия старается максимально уклоняться от боевого контакта с другими странами, которые вторглись в Сирию, то война на этом направлении в ближайшее время выглядит маловероятной. Ведь именно там она может за считанные дни перерасти в Третью мировую.

С другой стороны, оставлять "размножаться" столь крупные анклавы боевиков сирийское правительство не хочет – ведь они будут постоянной угрозой всему юго-западу страны, включая столицу. Поэтому планы их уничтожения – пусть и после северного Идлиба – становятся все более отчетливыми. Что вызывает все более активное участие Израиля в сирийской войне.

В Сети уже высказываются мнения, что Тель-Авив крайне обеспокоен действиями в Восточной Гуте именно потому, что они сместили усилия Сирии и РФ с северного Идлиба на чувствительный для Израиля (и американцев) юг.

В то же время авиабаза Т-4 находится недалеко от нефтяных полей Дейр-Эз-Зора, где идет конкуренция американцев (в лице курдов) и россиян (в лице сирийского правительства) за месторождения. Таким образом атаку на базу некоторые наблюдатели трактуют как намек - "будете соваться к нам на юг, испортим вам планы на нефть".

В тоже время, остается все-таки важный вопрос: решатся ли на удар сами американцы? И что последует в ответ?

Россияне уже заявляли, что на сей раз атаку США без последствий не оставят. По данным СМИ рассматривается вариант ответного удар по кораблям американской эскадры в Средиземном море или в Персидском заливе. А это, в свою очередь, может вызвать глобальную эскалацию конфликта между двумя ядерными державами.

"Трамп может нанести удар по Сирии накануне встречи с Путиным"

Ситуацию в Сирии "Стране" прокомментировал Игорь Димитриев, военный блогер и эксперт по Ближнему Востоку:

"Применение "диктаторами" химического оружия так часто использовалось странами Запада как основание для военной агрессии, что уже стало полушитливым мэмом. Стоит диктатору (в данном случае Асаду) продвинуться в борьбе с исламистами, как он зачем-то сбрасывает на мирных жителей химические бомбы. Кадры погибающих детей попадают в соцсети и мировые СМИ, созывается Совет безопасности, а американская авиация наносит удар возмездия.

Год назад я был недалеко от Хан Шейхуна который подвергся химической атаке и смог через несколько часов после происшествия восстановить события. Массовое отравление произошло далеко от того места которое бомбила сирийская авиация, "Белые каски" явно готовили что-то подобное, лидеры оппозиции анонсировали мероприятие. В общем в арабских социальных сетях и не скрывали признаки того, что массовое отравление было постановкой. С той лишь поправкой что в ходе нее погибли реальные дети. Однако, на следующий день новый президент Трамп нанес ракетный удар по аэродрому Шейрат и переговоры о будущем устройстве Сирии были сорваны.

Сейчас ситуация схожая. Сирийская армия добивает анклав исламистов в Гуте, готовится к ликвидации остатков ИГИЛ. На повестке дня переговоры о послевоенном устройстве Сирии. И возможно её раздел. Дело в том что по факту сейчас Сирия разделена на несколько частей: занятая курдами северо-восточная часть под покровительством США, северо-западная часть оккупированная Турцией, территория подконтрольная Дамаску и исламистские анклавы на юге, которые получают поддержку с территории Израиля и Иордании, а также расположившейся вопреки международному праву на территории Сирии американской базы ат-Танф. В ходе последних операций сирийской армии исламисты юг постепенно теряют.

Потому все эти информационные маневры и ракетные удары имеют целью сбить сирийское наступление и усилить переговорные позиции западной корпорации при разделе сфер влияния. Если существующее положение будет закреплено, то Сирия по факту потеряет своей значение. Так например вместе с северо-восточной частью страна теряет производство хлопка и зерна, нефтяные и газовые месторождения.

Что касается возможного удара США. Наверняка на грядущей встрече Трампа с Путиным будет обсуждаться вопрос будущего устройства Сирии. И, действуя в своем стиле ("загони в угол противника а потом протягивай ему руку"), американского президента поднять ставки таким образом: ударить по Асаду, союзнику России, как раз накануне встречи и поставить Путина, таким образом, в униженное положение - отказаться от встречи уже трудно будет, а согласиться - это значит заранее признать условия игры Вашингтона".