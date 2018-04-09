В следующую субботу, 14 апреля украинских болельщиков ожидает главный футбольный деликатес страны - украинское класико. Донецкий "Шахтер" в Харькове сыграет с киевским "Динамо".

Сейчас соперников разделяют всего шесть очков. В случае победы команды Паулу Фонсеки, с большой долей уверенности можно будет говорить об окончании "золотой гонки". Но если выиграет "Динамо" - интрига возродится с новой силой и окончание чемпионата превратится в настоящий триллер.

Перед очным поединком "горняки" размялись на "Вересе" (2:0), а "Динамо" разромило "Зарю" - 4:0.

Капитан дончан Тайсон рассказал Foot Boom чего стоит ждать от классико.

- В текущем сезоне в рамках УПЛ "Шахтер" встречался с "Динамо" дважды и в обоих случаях вы сыграли не очень удачно (ничья и поражение). При этом "горняки" не забили в ворота киевлян ни одного мяча. Получается, что "Динамо" научилось играть против "Шахтера"?

- Давайте продолжим эту тему после завершения чемпионата, у нас ведь с киевлянами еще остались матчи. Противостояния "Динамо" - "Шахтер" - это классико. В таких играх стараются исключить риск, а побеждает тот, кто допустит меньше ошибок.

У нашей команды немного другой стиль игры, чем у киевлян. "Динамо" индивидуально опекает игроков и у них есть исполнители, которые действительно сильны в этом компоненте.

- Ты часто играл против "Динамо" не только в составе "Шахтера", но и харьковского "Металлиста". Какой самый памятный для тебя матч?

- Это последний финал Кубка Украины. В начале игры Марлос не забил пенальти, но перед финальным свистком ему удалось исправить свою ошибку и расписаться в воротах киевлян с игры. Это была огромная радость не только для меня, но и для всей команды. Это был настоящий финал, который до сих пор не выходит из моей головы! Выиграть у нашего самого главного соперника в конце чемпионата - для нас это очень важно.

- Раньше в "Динамо" были сильные опытные футболисты: Шовковский, Ярмоленко, Вида… Сейчас состав "бело-синих" значительно изменился и стал моложе. Кого в составе соперника можешь выделить?

- У "Динамо" по-прежнему много хороших игроков. Знаю, насколько они сильны в атаке. Сходу могу выделить Виктора Цыганкова. Мне очень нравится этот игрок. Думаю, что его ждет великое будущее. Это сильный полузащитник. А еще - дисциплинированный, интеллигентный и умный. Обладающий великолепной техникой и хорошим ударом. Цыганков - это тот игрок, за которым я стараюсь следить.

Также могу сказать теплые слова в адрес Жуниора Мораеса. Но "Динамо" - это команда, которая в первую очередь сильна коллективом. Мы уважаем киевлян, но не боимся.

- Ты отметил Мораеса, но после того, как появились слухи, что нападающий может перейти в "Шахтер", он практически не играет. Разговаривал ли ты на эту тему с Жуниором? Может быть, ты что-то больше знаешь об этой ситуации?

- На самом деле я ничего не знаю о переходе Мораеса в "Шахтер". Больше переживаю за Факундо Феррейру и Бернарда, контракты которых истекают уже летом. Эти люди важны для нашей команды и коллектива. Мы уже привыкли друг к другу в ежедневной работе.

А о Мораесе и его дальнейшей карьере не вижу смысла говорить сейчас. Надеюсь, что он сделает правильный шаг и это пойдет ему во благо. Придет Жуниор в "Шахтер" или останется в "Динамо", надеюсь, что у него все будет хорошо, и он будет счастлив.

- Ты тепло отзываешься о Феррейре, а ведь раньше он не отличался такой результативностью. Сейчас же, складывается впечатление, что аргентинец и бразильские полузащитники "Шахтера" понимают друг друга с полувзгляда. Согласен?

- Наша тактическая схема играет на руку Феррейере. Но он очень много работает над собой, поэтому я не удивлен его прогрессу. Надеюсь, Факундо сможет сделать так, чтобы остаться в "Шахтере". Это парень, по которому я точно буду скучать, если вдруг судьба решит развести нас по разным командам. Мне будет очень не хватать этого аргентинца. Но пока надеюсь на лучшее, на то, что Факундо останется с нами.

- Несколько непривычно слышать, что бразилец будет скучать по аргентинцу, ведь южноамериканское дерби между вашими сборными - одно из самых принципиальных на футбольном поле. Как правило, это битва в прямом и переносном смысле слова...

- Я стараюсь ко всем относиться хорошо, не только к аргентинцам. Когда я только приехал в Украину, тут выступали игроки разных национальностей и со всеми я ладил. Есть хорошее правило - поступай с людьми так же, как хочешь, чтобы и они поступали с тобой. Факундо - хороший парень, замечательный человек.

- Паулу Фонсека работает в "Шахтере" два года, а Александр Хацкевич в "Динамо" - год. Насколько сейчас поединки между вашими командами стали отличаться? Ведь приходится слышать, что "Шахтер" еще играет в футбол Луческу, а "Динамо" - в футбол Реброва.

- Не соглашусь с таким мнением. Разница есть, притом значительная. В "Шахтере" произошли очень большие изменения. Мирча Луческу был великолепным человеком, который пережил прекрасные моменты в клубе, выиграв много трофеев и титулов, завоевав уважение и признание. Мистер Фонсека зарабатывает свой авторитет сейчас. У него совершенно отличается ежедневный стиль работы. Но очень сложно менять команду, которая десять лет играла под руководством одного тренера и буквально впитала его идеи.

Но у Фонсеки получилось изменить и перестроить команду. Кто лучше, Луческу или Фонсека? Они оба профессионалы, у каждого свои принципы построения игры и требования к футболистам.

Тренерскую работу в "Динамо", сами понимаете, мне сложно комментировать. Но кто бы ни тренировал киевлян, матчи с ними всегда особенные и принципиальные для нас.

- В Харькове на матче с "Динамо" ожидается аншлаг. Можно ли сравнить харьковских болельщиков с теми, которых ты видел на многих других стадионах? Что на ум приходит?

- В Харькове "Шахтер" всегда отлично принимают. За нас болеют. Это особенная поддержка и очень приятно. Хочу поблагодарить всех болельщиков, которые приходят смотреть наши игры. Нам это очень помогает. Надеемся, что на игре с "Динамо" стадион заполнится, и мы сможем подарить победу.

В Европе болельщики всегда с командой, а в Бразилии фанаты ведут себя более зажигательно, эмоционально. Там футбол - это религия. Мир стремительно меняется, но отношение к футболу в Бразилии всегда будет стоять на первом месте.

- На игре с "Динамо" у тебя будут персональные болельщики? Может, приедет мама?

- Моя мама недавно вернулась в Бразилию, и эту игру будет смотреть по телевизору. Но без поддержки в Харькове я не останусь. На игре будет моя жена. Эти две болельщицы - самые дорогие и важные для меня.

- Капитан "Динамо" Сергей Сидорчук еще не восстановился после травмы. Скорее всего, в центре поля противостоять тебе будет Руслан Ротань, который недавно вернулся в Киев. Что скажешь об этом исполнителе?

- Ротань - это человек, которого уважают в Украине. Руслан смог вписать свое имя в историю украинского футбола. До "Динамо" он хорошо выступал в "Днепре". Это авторитетный игрок. С большим уважением отношусь к Ротаню, но на поле я должен делать свою работу и помогать партнерам по команде.

- "Шахтер" опережает "Динамо" на шесть очков. Если "горняки" одолеют киевлян в Харькове, то борьба за чемпионство закончится?

- Нет. Чемпионат Украины заканчивается через шесть туров. Мы постараемся выиграть эту игру, как и любой другой матч. Впрочем, в последнем туре, мы снова будем противостоять "Динамо". Не стоит делить шкуру неубитого медведя и заранее праздновать. Когда мы станем чемпионами официально, тогда и можно будет расслабиться.

- В "Динамо" будет работать Евгений Красников, который в свое время привел в "Металлист" много талантливых игроков. Какую роль в твоей судьбе сыграл этот человек?

- Определяющую. Ведь в Украину я приехал именно благодаря Красникову. И не только я, но и Марлос, Шавьер, Вильягра, Соуза... Все южноамериканские игроки "Металлиста" попали в вашу страну только благодаря ему. У этого специалиста действительно орлиный глаз на хороших футболистов. И если Красников будет работать в "Динамо", то киевляне смогут построить сильную команду. Можете быть в этом уверены.



Ранее "Страна" сообщала, что "Шахтер" поспорит с итальянским и английским клубом за нападающего сборной Ганы.