В Киеве возле Жукова острова перевернулась лодка, на борту которой находились три человека. Об этом сообщает dtp kiev.ua на своей странице в Facebook.

"Масштабные спасательные работы на острове Жуков. Три человека переправлялись на остров. Лодка опрокинулась. Люди пропали. Лодку вскоре обнаружили на дне. Пропавших ищут", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуация и Киевской службы спасения.

Фото: facebook.com

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