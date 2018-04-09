Главу украинского МИД Павла Климкина впервые пригласили на встречу министров иностранных дел стран Большой семерки (G7), которая пройдет 22 апреля в Торонто.

Об этом "Европейской правде" сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.

По словам дипломата, впервые в истории Украина будет присутствовать на полноценном, плановом мероприятии стран Большой семерки.

Посол подтвердил, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин получил приглашение на встречу от своей коллеги, канадского министра Христи Фриланд.

"Пришло время серьезных, стратегических решений по Украине, России и относительно того, как развернуть мир лицом к миру и международной повестке. Мы рады, что Украина сможет присоединиться к тяжелому, но критически необходимому разговору, и рассчитываем сделать ценный вклад в будущие совместные решения", - сообщил посол.

Шевченко отметил, что Украина благодарна Канаде как стране, председательствующей в G7, за эту инициативу.

"Мы видим в этом приглашении общую волю всех наших друзей в странах Большой семерки", - добавил дипломат.

Украина надеется, что этот разговор будет продолжен на предстоящем саммите лидеров G7, который пройдет в июне в канадском регионе Шарлевуа, отметил Шевченко.

Ранее "Страна" сообщала, что в МИД Украины сообщили, когда можно ждать новой встречи в нормандском формате.

Также мы рассказывали, что в МИД Украины не разорвут договор о дружбе с Россией, но и продлевать его не станут.