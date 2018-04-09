В понедельник, 9 апреля, с самого утра инвесторы начали распродажу российских активов. По состоянию на 13:16 мск индекс Московской биржи опустился на 9,18% до 2071,7 пункта, РТС - на 11,4% до 1095,6 пункта.

Об этом сообщает российское деловое издание "Ведомости".

Сегодня утром на Московской бирже рухнули котировки акций UC Rusal, по состоянию на 13:00 ценные бумаги подешевели на 31,78% до 19 рублей. Утром компания предупредила, что санкции против UC Rusal могут привести к техническому дефолту (на Гонконгской бирже, где торги уже завершились, акции компании упали на 50,43%). Мосбиржа ввела дискретный аукцион по акциям UC Rusal – резкое падение бумаг продолжалось более 10 минут.

Также дешевеют акции "Норильского никеля" – на 14,28%, "Алросы" – на 9,37%, Сбербанка – 13,34%, ВТБ – 10,52%, "Роснефти" – 11,45%, "Газпрома" – 7,8%, "Лукойла" – 4,93%.

Кроме того, наблюдается ослабление российской валюты: к 13.03 мск курс евро вырос на 1,77 руб. до 73,15 руб. доллара - на 1,43 руб. до 59,76 руб. При этом цена на нефть марки Brent выросла на 0,51% до $67,41за баррель, на нефть марки WTI – на 0,32% до $62,26 (данные Reuters).

"Это реакция на введенные санкции и связанную с этим неопределенность. Распродают не только акции, мы также видим продажи в евробондах, в ОФЗ, снижается курс рубля", – сообщил директор аналитического департамента "Локо-инвеста" Кирилл Тремасов.

По его словам, иностранные инвесторы сокращают лимиты на российские активы, также сокращают риски и локальные инвесторы. "Многие рассуждают, что вслед за UC Rusal последуют санкции в отношении других российских компаний, также опасаются жестких ответных действий со стороны российских властей", - отметил эксперт.

"Фактически санкции затронули только одну публичную компанию, чьи бумаги торгуются, – это UC Rusal, но распродажа пошла по широкому фронту. Инвесторы не исключают, что санкции могут затронуть и другие российские компании", – рассказал старший портфельный управляющий GHP Group Федор Бизиков.

При этом начальник управления инвестиций УК "Райффайзен Капитал" Владимир Веденеев считает, что инвесторы "руководствуются эмоциями, и никакой логики кроме страха в распродаже акций нет". "Люди отреагировали на санкции, объявленные в пятницу и на сообщения о возможных санкциях из-за Сирии, которые планируется объявить на этой неделе", - отмечает он.

"Причем никакой логики в продажах нет, инвесторы избавляются абсолютно от всего", – говорит Веденеев. По его словам, вряд ли есть серьезные риски для рубля, поскольку цены на нефть высокие. "Но давать оценки сейчас сложно, потому что ситуация неконтролируемая", - отмечает эксперт.

Старший аналитик "Атона" Михаил Ганелин также считает, что сегодняшнее падение рынка – это следствие не только введенных санкций США против ряда компаний, но и дальнейшей эскалации конфликта в Сирии. "Сегодня собирается Совет Безопасности ООН, и градус дискуссии между Россией и США растет. В этой ситуации инвесторы опасаются быть в российских акциях", – говорит он.

Как сообщала "Страна", 6 апреля США ввели санкции против российских олигархов и компаний из "кремлевского списка".

"Страна" также опубликовала полный список, кого из российских олигархов включили под санкции США.