В ночь на 9 апреля на трассе Збараж-Подволочиск в Тернопольской области произошло ДТП, 3 человека погибли, еще трое пострадали. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции области.

Авария произошла в 4:30. Водитель автомобиля AUDI А6, 1998 года рождения, уроженец Подволочиского района, при проезде участка с уклоном на спуск и поворотом, не выбрал безопасной скорости, выехал за пределы проезжей части и перевернулся, въехав в пруд. Всего в машине находились шесть человек.

"Трое ребят погибли, двое попали с переохлаждением в больницы, а в реанимационном отделении оказалась девушка "после утопления" – таковы последствия дорожно транспортного происшествия", - говорится в сообщении.

Фото: tp.npu.gov.ua

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