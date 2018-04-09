Ямочный ремонт на стратегически важных автомобильных магистралях Киев-Одесса и Киев-Чоп коммунальщики должны завершить в начале мая текущего года. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян в эфире Радио Свобода.

"Если имеется в виду ремонт, то мы должны завершить Киев-Одесса и Киев-Чоп (на наиболее проблемном участке через Карпаты) в начале мая. То есть полностью будет восстановлена проездная способность", - отметил министр.

Он также уточнил, что речь идет не о капитальном ремонте.

"Когда мы говорим о качественном капитальном ремонте, чтобы это было на годы, а не на год, мы начнем работы в этом году, и они будут продолжаться еще 2-3 года", - пояснил Омелян.

Он убежден, что за 5 лет стабильного финансирования Украина будет иметь дороги лучше, чем в Польше до ее вступления в ЕС. Чиновник считает, что после этого надо искать "инструментарий финансирования" для строительства автобанов, поскольку это дорогое удовольствие и для государства, и для инвесторов. Он назвал цифру в 10 миллионов евро за один километр автобана.

Министр также напомнил, что за последние два года в Украине удалось отремонтировать 3 тысячи километров автомобильных дорог, а в текущем году планируется отремонтировать более 4 тысяч километров автодорог.

Как сообщала "Страна", украинцы жалуются на ужасное состояние трассы Одесса-Киев и делятся в соцсетях видео поездок. Так, адвокат Юрий Иващенко обнародовал видео изрытой ямами дороги, по которой автомобиль едет так медленно, что его обгоняют фуры. И спросил, может ли в таком состоянии находиться дорога международного значения.

Также сообщалось, что возле автомобильной дороги Дрогобыч – Трускавец на Львовщине образовался новый карстовый провал грунта.

Кроме того, мы писали, что в Киеве на три дня ограничат движение транспорта по путепроводу на пересечении проспектов Космонавта Комарова и Леся Курбаса.