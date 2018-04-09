Из-за аварии на железной дороге во Львовской области, которая произошла сегодня утром, движение поездов происходит с задержкой до нескольких часов. Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

"Сегодня, 9 апреля 2018 года, около 9 часов на станции Задворье Львовской дирекции железнодорожных перевозок произошел сход 10 вагонов грузового поезда. В результате инцидента никто не пострадал. Сейчас на данном участке приостановлено движение на парной колее, что привело к задержке ряда пассажирских поездов. Железнодорожники организовали резервные маршруты для пропуска поездов, в том числе движение организовано по нечетной колеи Красное-Задворье-Борщовичи и по боковой пути станции Задворья. Время задержки пассажирских поездов составляет от 30 минут до 2 часов", - говорится в сообщении.

На место ЧП для ликвидации последствий схода и восстановления движения поездов оперативно выехали аварийно-восстановительные подразделения и специальная техника Львовской железной дороги. Причины инцидента устанавливает экспертная комиссия.

Ранее "Страна" писала о том, что появились подробности аварии на Львовщине, которая блокировала движение поездов.

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