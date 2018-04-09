Пьяная компания устроила драку на Крещатике вечером, 8 апреля, на террасе кафе. Об этом передает "112 Украина" со ссылкой на очевидцев инцидента.

Потасовка произошла по адресу Крещатик, 13.

Факт драки подтвердили в полиции, отметив, что конфликт произошел между посетителями.

"В развлекательном заведении на Крещатике возник конфликт между посетителями - киевлянином и иностранцем, в результате чего произошла драка. Пострадавших нет, никого не задерживали. Решается вопрос о внесении данных в ЕРДР по ст. 125", - отметили в пресс-службе полиции.

На видео видно, как группа молодых людей использует столы, стулья и части забора в качестве подручных предметов для нанесения ущерба заведению. Также они бросили зажженный фаер в витрину кафе.

Как сообщала "Страна", во Львове в ночь на 9 апреля посетитель ресторана умер после драки с охранниками.

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