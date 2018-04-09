В Армении прекращены полномочия президента Сержа Саргсяна и страна официально перешла к парламентской форме правления. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Уточняется, что пост главы государства Саргсян занимал с 2008 года.

Новый президент Армении Армен Саркисян официально вступил в должность, принеся присягу перед народом на специальном заседании Национального Собрания республики.

"Клянусь быть верным Конституции Республики Армения, при осуществлении своих полномочий быть беспристрастным, руководствоваться только общегосударственными и общенациональными интересами и вложить все свои силы в дело укрепления национального единства", - заявил Саркисян.

Таким образом, после церемонии инаугурации, Армения официально превратилась из парламентско-президентской республики в парламентскую.

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