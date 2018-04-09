Президент Украины Петр Порошенко обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу ситуацию на Донбассе, в частности, идею введения в регион миротворческой миссии ООН. Об этом сообщается на сайте главы государства.

"Состоялся обмен мнениями по ситуации в оккупированном Россией Крыму, в частности, об освобождении из российских тюрем украинских политических заключенных. Турция поддержала развертывание миротворческой миссии ООН на оккупированной части Донбасса и заявила о готовности принять в ней участие", - говорится в сообщении.

Стороны также осудили использование химического оружия на территории Сирии.

Как сообщала "Страна", Порошенко в Германии обсудит с Меркель ввод миротворцев ООН на Донбасс. Кроме того, стороны обсудят аннексированный Крым, поставку турбин Siemens на полуостров, присутствие немецкого бизнеса там, а также проект строительства магистрального газопровода "Северный поток-2".

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