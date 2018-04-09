Дом бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля, а также паб и ресторан, которые он посещал вместе с дочерью в день отравления в Великобритании, вероятнее всего будут снесены.

Об этом сообщает издание Mail on Sunday со ссылкой на источник в службе безопасности Великобритании.

Ожидается, что дом Сергея Скрипаля скорее всего будет разрушен, потому что это экономически выгоднее, чем проверять все здание на присутствие нервно-паралитического вещества "Новичок".

Также британские власти планируют снести итальянский ресторан Zizzi и паб The Mill, которые посещали Сергей и Юлия Скрипали за несколько часов до того, как почувствовали себя плохо и потеряли сознание.

По словам источника в сфере безопасности, правительство планирует построить трехметровые ограждения вокруг тех мест в Солсбери, где Скрипали побывали в день отравления, для проведения дальнейших экспертиз и расследования. Ожидается, что данные меры будут приняты уже на этой неделе и ограждения с охраной простоят минимум до осени.

"Это означает, что ограждения вокруг дома Скрипаля могут быть минимум еще шесть месяцев", - отметил источник.

Источники в службе безопасности также сообщили изданию, что нервно-паралитическое вещество "Новичок", использованное для отравления Скрипаля и его дочери, было специально разработано, чтобы время его действия заняло около четырех часов, и убийцы смогли бежать из Великобритании.

По данным источников, россияне разработали "Новичок" менее мощного действия, который поглощается через кожу. Смерть после контакта с веществом должна была наступить примерно за четыре часа. Обычно "Новичок" вводится в газовой форме и убивает своих жертв за несколько минут.

Ссылаясь на последние сообщения служб безопасности Великобритании, издание сообщает, что в этом случае "Новичок" применялся в форме прозрачного геля без запаха. Его нанесли на ручку входной двери в дом Скрипаля утром 4 марта.

Издание также пишет, что российские агенты наблюдали за Скрипалем в течение двух недель и решили совершить отравление в воскресенье. Таким образом они хотели избежать вероятности прикосновения к двери почтальона или других лиц. Если бы это случилось, ручку пришлось бы мазать гелем повторно, что увеличило бы риск обнаружения убийц.

Источники утверждают, что хотя "Новичок", которым отравили Скрипалей, был менее токсичным, то, что жертвы выжили, стало большим разочарованием для Москвы.

Издание также сообщает, что Скрипали сотрудничают со следствием и предоставляют полиции и службам безопасности чрезвычайно важную информацию, которая может привести к выявлению убийц.

Ранее "Страна" писала, что полиция нашла максимальную концентрацию яда на входной двери квартиры Скрипалей.

Также сообщалось, что отравленный в Великобритании бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль больше не находится в критическом состоянии.