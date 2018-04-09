Жестокая драка произошла в пасхальный вечер в Киеве на Оболони между. Повздорили двое нетрезвых мужчин-соседей. Словесная перепалка переросла в драку. Один из ее участников вытащил нож и ударил им оппонента в лицо - прямо под глаз. Об этом сообщает ресурс "Киев оперативный" на своей странице в соцсети.

"Оба - мужчины, оба - папы, ну и конечно же оба - под «мухой». Только один заходил домой, а другой выходил. Что-то не поделили между собой, слово за слово и началась драка. Одному надоело просто так махать кулаками и он достал нож. Пирнув прямо под глаз.

Неизвестно, чем бы закончилось, если бы все это не увидел человек, который сидел в автомобиле. Он сразу выбежал из авто, пытался успокоить мужчину с ножом, но - бесполезно. Пришлось использовать газовый баллон", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com

Пострадавшего повезли в больницу зашивать полученную в драке рану. Тем временем на месте ЧП работала следственно-оперативная группа.

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