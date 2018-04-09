В ночь на 9 апреля после конфликта с охранниками львовского ресторана "Старгород" в помещении заведения скончался 31-летний житель Червонограда.

Об этом сообщает Zaxid.net со ссылкой на Нацполицию Львовской области.

По словам спикера полиции Светланы Добровольской, в ресторане произошел конфликт между мужчиной и охранниками, но на данный момент точно неизвестно из-за чего именно умер посетитель ресторана. Причину установят после экспертизы.

"Около 3:00 на 102 поступило сообщение о смерти мужчины на ул. Римлянина. Следственно-оперативная группа, которая выезжала на место происшествия, установила, что погибшим является 31-летний житель Червонограда. Пока не можем говорить, что он умер в результате избиения охранниками ресторана - тело направлено на экспертизу и только после ее проведения будет известна причина смерти", - сообщила спикер полиции.

В то же время, по словам очевидцев, мужчина скончался после того, как его избила охрана ресторана. При этом в администрации заведения изданию отказались комментировать инцидент.

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