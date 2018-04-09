8 апреля в белорусском Гомеле на 73-м году жизни скоропостижно скончался Михаил Петрович Жизневский, отец Героя Украины Михаила Жизневского. Об этом сообщила жена Михаила Петровича, Нина Жизневская. Об этом сообщает белорусская служба Радио Свобода.

"Случилось это в начале 16-го часа. Он жаловался на сердечную боль и кровяное давление. У него также сильно болели суставы", - говорит Нина Жизневская.

Известно, отец Героя Украины, находясь на пенсии, работал слесарем в городском физкультурно-оздоровительном комбинате.

Весной 2018 года чета Жизневских, по распоряжению президента Украины, должны были пройти лечение в одном из украинских санаториев. Об этом им сообщил посол Украины Игорь Кизима, когда в феврале он доставлял инвалидную коляску для Нины Жизневской.

Кабинет министров Украины назначил пожизненную стипендию родителям Михаила Жизневского.

Напомним, Михаил Жизневский - один из первых погибших на улице Грушевского в Киеве во время событий Евромайдана в январе 2014 года.

Ранее "Страна" писала о том, что первым в истории Украины иностранцем, который получил звание Героя, стал белорус, погибший на Майдане.

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