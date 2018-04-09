В пасхальные праздники лидер Радикальной партии Олег Ляшко, который, как он уже не раз объявлял, намерен участвовать в выборах президента в 2019 году, сказал, что решил узаконить отношения со своей гражданской женой Роситой Сайранен и позвал ее замуж.

Об этом политик написал на своей странице в Facebook.

"Сегодня я сделал своей Росите очень серьезное предложение. К этому моменту мы шли 20 лет!", - написал Ляшко.

В свой пост он также добавил видео, в котором сообщил, что они с Роситой собираются расписаться уже второго июня.

"У нас уже ребенок скоро будет расписываться, а мы только надумали. 20 лет я думал, стоит ли это делать. Я хотел еще 20 лет подумать, но Росита не дала. Поставила ультиматум: или идем, или думай с другой", - сказал Ляшко.

Ранее "Страна" писала о том, что Олег Ляшко за 2017 год разжился домом, землей и сотнями тысяч долларов наличными.

Мы также сообщали о том, что в прошлом году Ляшко лишь изредка отдыхал со своей гражданской женой, а все чаще отправлялся в путешествия за границу со своим кумом Юрием Сухиным и молодым человеком по имени Даниэль.