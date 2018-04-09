Гройсман предупредил украинцев, что цены на газ будут меняться
Кабмин работает над новой формулой цены на газ внутри страны, которая учитывала бы текущую экономическую ситуацию и "глубокий социальный аспект".
Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает УНН.
"В этом отопительном сезоне цены не повышались. Я сдержал свое слово. Но на будущие периоды мы должны найти формулу, которая будет предотвращать необъективные цены внутри страны. Я настаиваю на том, что надо смотреть на социальный аспект, социальный фактор, который может повлиять на ухудшение качества жизни граждан. Справедливая формула внутри страны и социальная защита людей", - заявил Гройсман.
Ранее "Страна" сообщала, что тарифы на коммуналку в Украине будут повышаться до 2021 года - МЭРТ.
Также МВФ требует от Украины повысить цены на газ до "рыночного уровня".