В сети появились подробности аварии во Львовской области на железнодорожной станции Задворье, в результате которой сошли с рельсов и перевернулись около 10 товарных вагонов, а движение поездов оказалось заблокированным.

Об этом написал депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook.

"Сейчас движение поездов приостановлено, люди пешком идут, чтобы добраться до трассы Киев-Львов и добраться домой. Три колеи перекрыты, а по одной пускают поезда, угрозы нет", - пишет Зинкевич.

Фото: facebook.com/igor.zinkevych

Фото: facebook.com/igor.zinkevych

В то же время, как сообщает местное издание "Буский медиа портал", авария стала причиной сбоя в пассажирском движении и пассажиры утренних электричек были вынуждены пересаживаться на другой транспорт.

"Все выбежали и шли кто куда. Кто ехал на такси, а кто на автобусе. Только спустя некоторое время полиция сообщила нам, что на другой стороне есть электричка, куда эвакуировали всех людей", - рассказала изданию пассажирка поезда "Ровно-Львов".

Информация о том, есть ли пострадавшие в результате аварии, сейчас выясняется.

Как сообщала "Страна", в Тернопольской области два вагона пригородного поезда сошли с рельсов из-за того, что воры похитили материалы верхнего строения пути.

А "Укрзализныця" пожаловалась на убытки из-за того, что отложила повышение тарифов.