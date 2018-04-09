В Одессе днем 8 апреля полицейские задержали троих мужчин, которые устроили перестрелку на Дерибасовской.

Об этом сообщили очевидцы. На опубликованных кадрах в Youtube видно, что в момент ЧП на центральной улице города гуляли сотни жителей Одессы и приезжих.

Видео: youtube.com

Видео: youtube.com

Как сообщил "Думской" советник начальника Главного управления Нацполиции Руслан Форостяк, задержанных доставили в Приморский отдел.



Действия задержанных в полиции квалифицировали как хулиганство. При задержании они оказывали сопротивление правоохранителям. Поэтому рассматривается возможность дополнительного производства по признакам ч. 2 ст. 345 УК Украины (угроза убийством, насилием или уничтожением либо повреждением имущества в отношении работника правоохранительного органа).

Что именно стало причиной задержания, в полиции не уточнили.

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