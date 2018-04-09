Украинские пограничники в ночь на понедельник не пропустили членов экипажа керченского судна "Норд" через КПВВ "Чонгар" в Крыму.

Об этом сообщила в Facebook "Общественная блокада Крыма".

"Сегодня ночью команда судна "Норд", 10 человек, которая 25 марта нарушила Закон Украины и заехала в Азовское море с российским флагом, пыталась пересечь админграницу "Чонгар", чтобы вернуться во временно оккупированный Крым, но украинские пограничники не пропустили их по "аусвайсам", - говорится в сообщении.

Там уточняется, что члены экипажа не имели при себе украинских паспортов, а только "фейковые русские паспорта".

Фото: facebook.com

Позднее пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян сообщил "Громадському радио", что экипаж судна "Норд" ночью 9 апреля прибыл на автомобилях дипломатического корпуса РФ на КПВВ "Чонгар" на административной границе с Крымом.

Украинские пограничники не пропустили моряков на полуостров, поскольку у них не было паспортов граждан Украины.

"Это произошло сегодня ночью, где-то около часа, эти самые микроавтобусы на дипломатических российских номерах, которые пытались проехать на КПВВ "Гоптовка" с нашими гражданами – экипажем судна "Норд", появились в районе КПВВ "Чонгар". Но пограничники, пообщавшись с водителями и поняв, что экипаж не имеет необходимых документов для пересечения адмінмежі, предупредили, что шансов пересечь адмінмежу у них нет", — рассказал спикер.

Он добавил, что после этого предупреждения члены экипажа не стали заезжать на территорию КПВВ, а вернулись на материковую Украину.

По данным ГНСУ, моряки остановились в отеле в одном из городов возле админграницы с Крымом.

"Они пытались проехать через КПВВ, думали, если мы их не пропустили на "Гоптовке", то пойдем на какие-то договоренности со своей совестью и сможем это сделать на КПВВ "Чонгар". Конечно, законодательство за этот период не изменилось. Мы можем пропустить граждан Украины на территорию оккупированного полуострова, но для этого нужны внутренние документы", — подчеркнул спикер.

25 марта корабль морской охраны украинских пограничников задержал в Азовском море рыболовецкое судно-нарушитель "Норд" под флагом РФ. Судно зарегистрировано в Крыму.

30 марта суд арестовал судно "Норд" . 2 апреля капитану "Норда" было объявлено подозрение за "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее".

6 апреля Херсонский городской суд избрал Владимиру Горбенко меру західу виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 35 тысяч 240 гривен.

Также суд оштрафовал всех 9 членов команды.

Спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян заявлял, что члены экипажа судна "Норд" могут поехать в Крым, если на админгранице покажут паспорта граждан Украины.

Ранее "Страна" сообщала, что Киев не давал разрешения на возвращение экипажа сейнера "Норд" в Крым.

Также появилось видео разговора пограничников с российскими дипломатами, которые вывозили экипаж сейнера "Норд".