Товарный поезд с десятком грузовых вагонов сошел с рельсов во Львовской области, возле села Залвирья в Бугском районе. Об этом сообщает УНН.

Сейчас движение пассажирских и грузовых поездов, проезжающих по этому участку, приостановлено.

На железнодорожном вокзале во Львове сообщают об опоздании поездов на неопределенное время.

О причине ЧП и пострадавших пока не сообщается.

Фото: unn.com.ua

Как сообщала "Страна", на станции Славута в Хмельницкой области, подросток 2005 года рождения поднялся на крышу вагона-зерновоза и получил электротравму и ожоги.

Также мы писали, что в Тернопольской области два вагона пригородного поезда сошли с рельсов из-за того, что воры похитили материалы верхнего строения пути.