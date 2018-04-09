Министерство обороны России заявило, что авиаудар по сирийскому аэродрому Т-4 в провинции Хомс нанесли израильские ВВС.

Об этом сообщают РИА Новости.

По данным российского ведомства, до цели долетело три ракеты. Они достигли западной части авиабазы.

"Девятого апреля в период с 03:25 по 03:53 мск два самолета F-15 ВВС Израиля, не заходя в воздушное пространство Сирии, с территории Ливана нанесли удар восемью управляемыми ракетами по аэродрому Т-4. Подразделениями ПВО ВС САР в ходе противовоздушного боя уничтожены пять управляемых ракет", - сообщили в Минобороны России.

Посольство Израиля в Москве пока не прокомментировало информацию Минобороны РФ.

О том, что авиабаза в Хомсе подверглась ракетному удару, ранее сообщили сирийские СМИ. По неподтвержденным данным, могли погибнуть 14 человек.

При этом, сирийское агентство SANA утверждало, что за атакой могут стоять США. Пентагон уже заявил о непричастности США к нанесению ракетных ударов по базе сирийских ВВС.

Как сообщала "Страна", Франция также заявила, что не причастна к ракетному удару по авиабазе в Сирии.