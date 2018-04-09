Народные депутаты поедут в Колумбию для изучения опыта политики примирения.

Об этом в Facebook сообщает вице-спикер ВРУ Ирина Геращенко.

"Эту неделю вместе с несколькими коллегами из парламента проведу в Колумбии, где будем изучать опыт реинтеграции и инклюзивного постконфликтного диалога. Поездка финансируется за счет организаторов, из бюджета ВР на этот визит деньги не тратятся", - сообщает Геращенко.

Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko

В 2016 году колумбийские власти и повстанцы из организации FARC подписали мирное соглашение. Документ положил конец полувековому конфликту, унесшему жизни более 300 000 человек. Договор о мирном урегулировании противостояния в Колумбии стал доказательством того, что можно разрешить даже столь затяжные конфликты. 297-страничный документ ознаменовал собой окончание гражданской войны между колумбийскими властями и повстанческой группировкой "Революционные вооруженные силы Колумбии" (FARC), длившейся более полувека.

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