30-летняя поп-дива Рианна на презентацию новой линейки косметики своего бренда Fenty Beauty в Милане явилась заметно похудевшей и в роковом образе.

Британское издание The Sun сравнило певицу с... Чудо-женщиной.

Фото: twitter.com

Сходство действительно легко заметить. Вполне возможно, Рианна и правда вдохновлялась образом героини Линды Картер — Чудо-женщины из одноимённого сериала, который вышел в 1975 году.

Фото: twitter.com

На показе Ри-Ри появилась в кожаном мини Versace с акцентом на талии в виде широкого ремня с большой золотой пряжкой. Образ дополнили крупные браслеты и открытые босоножки Tom Ford с тонкими ремешками.

Рианна сейчас состоит в отношения с миллиардером из Саудовской Аравии Хассаном Джамилем. И хотя она не спешит публиковать совместные фотографии с восточным красавцем, в cети, то и дело, появляются снимки, сделанные папарацци. Ходят слухи, что араб уже сделал своей возлюбленной предложение. Не исключено, что подготовкой к свадьбе и объясняется столь резкое похудение певицы.

Ранее "Страна" сообщала, что Рианна вышла на люди с роскошным обручальным кольцом. Фото.

Также певица вышла в свет в платье украинского дизайнера с узлами на груди.