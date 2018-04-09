Во Франции заявили, что не наносили ракетный удар по сирийской правительственной авиабазе "Тийфор" в Хомсе.

C соответствующим заявлением выступил генштаб ВС Франции пишет "Интерфакс".

Ранее сирийское государственное телевидение сообщило, что силы противовоздушной обороны Сирии сбили восемь ракет противника при ракетном обстреле авиабазы "Тийфор" (Т-4) правительственных ВВС.

По данным сирийских СМИ, при авиаударе погибло не менее 14 военнослужащих. Как передает телеканал Al-Arabiya, среди жертв есть иранские советники.

Также, по неподтвержденным данным, ракетная атака могла быть нанесена самолетами ВВС Израиля, которые находились в небе Ливана.

В то же время, корреспондент сирийского информационного агентства SANA в сообщении о ракетной атаке указал, что "с большой долей вероятности, атака была предпринята США".

При этом Пентагон уже заявил о непричастности США к нанесению ракетных ударов по базе сирийских ВВС.

Ранее "Страна" сообщала, что после химатаки в Сирии 9 стран требуют созвать экстренное заседание Совбеза ООН.