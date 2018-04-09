Международная федерация шахмат (ФИДЕ) потребовала от гражданина России Кирсана Илюмжинова немедленно уйти в отставку с должности президента организации.

Обращение опубликовано на сайте ФИДЕ.

Свое требование в руководстве ФИДЕ объяснили финансовыми проблемами, которые организация понесла после того, как министерство финансов США ввело в отношении Илюмжинова санкции. В связи с этим ФИДЕ указывает на "неблагоприятное влияние на репутацию международной федерации, который подрывает доверие любителей шахмат".

Вопрос об увольнении Илюмжинова с поста был поднят на заседании президентского совета организации, состоявшегося 7 – 8 апреля в Минске. За его отставку высказались 14 членов совета.

До этого расчетный банк Международной шахматной федерации, швейцарский UBS, предупредил, что собирается в апреле закрыть счета организации за санкции в отношении Илюмжинова. В марте 2017 года информация о его отставке появилась на сайте ФИДЕ, тогда сам Илюмжинов назвал этот инцидент провокацией. Тогда же он заявлял, что оставит свою должность, если кто-то докажет, что он является "препятствием" для организации из-за санкций США.

Сам Илюмжинов уже заявил, что покидать пост главы ФИДЕ не собирается.

"Решение президентского совета ФИДЕ является абсолютно политическим и не имеющим никакого отношения к шахматам", - заявил Илюмжинов "Интерфаксу".

Он добавил, что призыв президентского совета к нему с требованием уйти в отставку основывается на безосновательных санкциях, введенных против него Минфином США в 2015 году.

"Ни в какую отставку я не собираюсь. Более того, в сентябре этого года я буду вновь баллотироваться на пост президента ФИДЕ", - заявил Илюмжинов.

Кирсан Илюмжинов занимает пост президента ФИДЕ с 1995 года. В 2015 году его полномочия были ограничены, поскольку власти США обвинили его в поддержке правительства Сирии и ввела против него санкции. После этого Илюмжинов подал иск к министерству финансов США о защите чести и достоинства, требуя 50 миллиардов долларов компенсации за моральный и материальный ущерб от санкций.

Ранее "Страна" сообщала, что Международная федерация шахмат гонит президента в отставку, Илюмжинов уходить не хочет.

Также США ввели санкции против россиян из "кремлевского списка".