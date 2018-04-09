"Страна" продолжает проект "Битва синоптиков" очередным прогнозом погоды на неделю в Киеве. Мы собрали данные от пяти ведущих метеосайтов страны с 9 по 16 апреля. В конце недели мы сравним прогнозы с тем, что происходило на самом деле, чтобы назвать самый точный и самый недостоверный из них.

Первые три дня недели киевлян порадует солнышко и тепло до +20...+22. Утром в четверг пойдет дождь, температура снизится до +17 и поднимется до +19 к воскресенью. При этом одни ресурсы считают, что дождь будет только 12 апреля, вторые не исключают дождь утром 15 апреля.

Сайт Укргидрометцентра прогнозирует теплую неделю до +17...+22 днем. При этом ночи обещают довольно прохладные +3...+10. В четверг и пятницу возможен небольшой дождь.

По данным сайта Sinoptik.ua, начало недели в Киеве будет солнечным, до +20...+22 днем. В четверг пройдет дождь и похолодает до +16. С пятницы в столице будет наблюдаться переменная облачность без осадков, днем +17...+18.

Сайт Gismeteо считает, что неделя начнется с +18...+20 днем, будет солнечно. Самым холодным днем недели станет четверг, когда пойдет дождь и днем немного похолодает до +15. Затем на смену осадкам придет переменная облачность, днем +17...+20. В воскресенье возможен дождь.

Ресурс Мeteoprog.ua обещает, +19 в понедельник. К среде в Киеве днем потеплеет до +22 - это будет самый теплый день недели. Затем, в четверг, пойдет дождь и температура снизится до +15...+15. В пятницу и субботу прогнозирую солнце. В воскресенье набегут облака, но без осадков.

Сайт Weather.com сообщает, что первые три дня новой недели в Киеве будет солнечно до +20...+22 днем. В четверг утром возможен проливной дождь. Также дождь, по данным ресурса, вероятен утром в воскресенье. Самый холодный день недели - суббота с +16 днем.

Напомним, что 9 апреля в Украине солнечная погода до +18...+23 днем, в Приазовье сильный ветер.

Как сообщала "Страна", ранее климатологи назвали причины аномальной погоды в Европе.