В Аргентине при крушении легкомоторного самолета погибли пять человек.

Об этом сообщает Бюро по расследованию происшествий в гражданской авиации Аргентины в Twitter.

Инцидент произошел с легкомоторным самолетом Piper PA-34 Seneca между городами Кума-Кума и Пеллегрини в провинции Ла-Пампа.

"Пятеро находившихся на борту погибли. Специалисты уже выехали на место происшествия", – говорится в сообщении.

Причины крушения самолета пока неизвестны.

Фото: twitter.com/JIAAC_AR

Piper PA-34 Seneca – американский легкий самолет общего назначения. Серийно производится компанией Piper Aircraft c 1971 года, а также по лицензии – предприятиями Chincul, Embraer, PZL. Всего построено более 5 тысяч единиц.

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