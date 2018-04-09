В Аргентине при крушении самолета погибли пять человек
В Аргентине при крушении легкомоторного самолета погибли пять человек.
Об этом сообщает Бюро по расследованию происшествий в гражданской авиации Аргентины в Twitter.
Инцидент произошел с легкомоторным самолетом Piper PA-34 Seneca между городами Кума-Кума и Пеллегрини в провинции Ла-Пампа.
"Пятеро находившихся на борту погибли. Специалисты уже выехали на место происшествия", – говорится в сообщении.
Причины крушения самолета пока неизвестны.
Фото: twitter.com/JIAAC_AR
Piper PA-34 Seneca – американский легкий самолет общего назначения. Серийно производится компанией Piper Aircraft c 1971 года, а также по лицензии – предприятиями Chincul, Embraer, PZL. Всего построено более 5 тысяч единиц.
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