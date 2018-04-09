Россия не имеет отношения к кибератаке, в результате которой во время президентских выборов 2016 года был получен несанкционированный доступ к электронным системам для регистрации избирателей в американском штате Аризона.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в администрации США.

По сведениям источника, хакерскую атаку осуществили некие криминальные структуры. Как отмечает агентство, утверждения о том, что к произошедшему причастна Россия, были основаны на неполной или устаревшей информации. Их позже повторили многие американские СМИ.

До этого представители министерства внутренней безопасности (МВБ) США заявляли, что некие хакеры, якобы связанные с Россией, перед президентской гонкой 2016 года или во время нее пытались получить доступ к электронным системам для проведения выборов в 21 американском штате. Успеха они якобы добились лишь в нескольких штатах, в их числе называли и Аризону.

Телеканал NBC позже сообщил со ссылкой на источники, что данные, касающиеся регистрации избирателей, в итоге не были подвергнуты каким-либо изменениям. Телеканал также отмечал, что его журналисты связались с властями 21 штата, в отношении которых хакеры якобы предпринимали некие действия. Представители пяти из них заявили, что никаких кибератак в отношении их компьютерных систем, предназначенных для проведения выборов, не было.

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