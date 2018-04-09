В западной части Японии, в префектуре Симанэ, произошло землетрясение магнитудой 5,8. В результате в городе Ода обратились в больницы четыре человека.

Об этом сообщает Japan Today.

Среди пострадавших мужчина, которому на голову упала книжная полка, когда он находился в своей квартире. Он обратился за медпомощью с травмой головы.

После подземных толчков в некоторых зданиях были разбиты стекла, образовались трещины. В некоторых районах Ода произошло отключение электричества, воды.

Сообщений о нарушениях на АЭС в Симанэ не поступало. Угрозы цунами нет.

Напомним, что ранее около 10 миллионов британцев ощутили подземные толчки.

Как сообщала "Страна", не менее 18 человек погибли в результате землетрясения в Папуа-Новой Гвинее.