Во Львовской области обрушился мост, четыре человека упали в воду
В воскресенье, 8 апреля, в городе Червонограде Львовской области обрушилась часть подвесного моста через реку Западный Буг, четыре человека из-за этого оказались в воде.
Об этом сообщает местное издание "Эхо Червонограда".
Отмечается, что спасатели сработали оперативно, поэтому пострадавших вовремя вытащили из воды. На месте работает полиция и коммунальщики, мост перекрыт.
Фото: telegra.ph
Ранее "Страна" сообщала, что под Львовом произошел карстовый обвал, в 100 метрах от ЛЭП.
По словам представителя Львовской облгосадминистрации, провал размером 4х4 м был обнаружен в поле на территории Модрицкого сельсовета. В 100 метрах от него находится линия электропередачи.
Также мы писали, что во Львовской области полиция задержала грабителей, напавших с пистолетом на подростков.