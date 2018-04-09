В воскресенье, 8 апреля, в городе Червонограде Львовской области обрушилась часть подвесного моста через реку Западный Буг, четыре человека из-за этого оказались в воде.

Об этом сообщает местное издание "Эхо Червонограда".

Отмечается, что спасатели сработали оперативно, поэтому пострадавших вовремя вытащили из воды. На месте работает полиция и коммунальщики, мост перекрыт.

Фото: telegra.ph

Ранее "Страна" сообщала, что под Львовом произошел карстовый обвал, в 100 метрах от ЛЭП.

По словам представителя Львовской облгосадминистрации, провал размером 4х4 м был обнаружен в поле на территории Модрицкого сельсовета. В 100 метрах от него находится линия электропередачи.

Также мы писали, что во Львовской области полиция задержала грабителей, напавших с пистолетом на подростков.