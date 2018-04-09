Компания Facebook начинает оповещать пользователей, личные данные которых могли быть получены британской аналитической фирмой Cambridge Analytica.

Об этом сообщается в блоге, который ведут официальные представители соцсети.

В Facebook уточнили, что проинформируют людей, если их данные в нарушение правил могли быть переданы Cambridge Analytica. Кроме того, пользователи получат возможность проверять, какую информацию о них получили используемые приложения.

Представители социальной сети ранее уточнили, что Cambridge Analytica могла собрать личные данные до 87 млн пользователей Facebook. Экс-сотрудник британской компании Кристофер Уайли уточнил в интервью телеканалу NBC, что речь может идти и о большем количестве людей.

Ранее газета The New York Times сообщила, что британской фирме удалось собрать личные данные более 90 млн пользователей Facebook, чтобы разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей. Как рассказали бывшие сотрудники компании, создан алгоритм облегчал рассылку пользователям политической рекламы с целью потенциально повлиять на их голоса.

Как сообщала "Страна", акционеры впервые потребовали отставки директора Facebook Марка Цукерберга.

Также мы писали, что Facebook изменит настройки приватности пользователей из-за скандала с Cambridge Analytica.