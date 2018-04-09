В Киеве вечером 8 апреля, произошел пожар в Деснянском районе города. Загорелась квартира в 9-этажном доме на проспекте Владимира Маяковского.

Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

"В 19:20 пожар на площади 10 кв. м был локализован, а в 19:43 ликвидирован. К ликвидации возгорания привлекалось девять единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 36 человек личного состава", - говорится в сообщении.

Фото: dsns.gov.ua

При тушении пожара было спасено семь человек, двое из них госпитализированы с подозрением на отравление продуктами горения.

Фото: dsns.gov.ua

"В результате пожара повреждена мебель и бытовые вещи в общем коридоре на площади 10 кв. м, также закопчены стены и потолок этого коридора и двух квартир", - говорится в сообщении.

Причины пожара устанавливаются.

Ранее "Страна" сообщала, что спасатели на Пасху экстренно выехали в Киевский зоопарк, где загорелась крыша.

Также под Киевом в пожаре заживо сгорели лошади. Фото ЧП.