Бывший президент "Всемирного конгресса украинцев" Аскольд Лозинский заявил, что добивается в Сенате США наложения санкций на генпрокурора Украины Юрия Луценко.

Об этом сообщает "Голос Америки".

В интервью блогу UkeTube Лозинский заявил, что украинский генпрокурор использует прокуратуру против невинных людей, но игнорирует реальные нарушения. Также экс-глава "Всемирного конгресса украинцев"заявил, что за время пребывания в должности Луценко стремительно обогатился.

"Я внес письма пяти сенаторам и теперь буду дальше идти по этой линии, чтобы отдельных украинских олигархов, включая президентское окружение, Ахметова, Луценко, Стельмаха и других привлечь к ответственности", - заявил Лозинский.

Ранее "Страна" писала, зачем Луценко хотел слетать в Штаты, и почему его туда не пустили. Несколько источников "Страны" независимо друг от друга сообщили, что 27 марта в Амстердаме главе Генеральной прокуратуры (ГПУ) не дали сесть в самолет в Нью-Йорк.

Позже лидер "Руха новых сил" Михаил Саакашвили заявил, что генпрокурору Юрию Луценко отменили американскую визу и сняли с самолета в аэропорту Схипхол в Амстердаме, как ранее об этом писала "Страна".