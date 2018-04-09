Сирийские СМИ сообщили о ракетном ударе авиабазы Т-4 (Тайфур) в провинции Хомс, который произошел рано утром 9 апреля.

Об этом пишет Русская служба ВВС.

В общей сложности, по сообщениям сирийских источников, системами сирийской ПВО было сбито восемь ракет.

По данным СМИ, ракеты упали в окрестностях аэродрома. В результате удара авиабазе не причинено материального ущерба.

При этом сирийское информагентство САНА сообщает о погибших и пострадавших в результате ракетного удара, их точное число неизвестно.

В сообщении агентства сказано, что ракетная атака на авиабазу "скорее всего, была агрессией со стороны США".

В свою очередь, как сообщает Reuters, Пентагон уже выступил с официальным заявлением, в котором заявил, что в настоящее время Министерство обороны США не проводит воздушные удары в Сирии.

Ранее "Страна" сообщила, что после химатаки в Сирии 9 стран требуют созвать экстренное заседание Совбеза ООН.

Также Россия договорилась с лидерами исламистов о выводе их из Думы.