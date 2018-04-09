Синоптики обещают солнце и до 23 тепла
В понедельник, 9 апреля, по всей Украине будет наблюдаться переменная облачность без осадков. Местами сильный ветер. Днем воздух прогреется до +18...+23. При этом ночи остаются холодными.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
На западе днем +20...+23, ночью +5...+10.
На севере дневная температура +17...+21, ночью +2...+5.
В центре до +19..._21 днем и до +2...+5 ночью.
На востоке днем воздух прогреется до +16...+20, ночью 0...+6. В Приазовье ветер до 15-20 м/с.
На юге термометры покажут +15...+20 днем и +4...+6 ночью.
В Киеве 9 апреля днем +18...+20, ночью +3...+5.
Фото: meteo.gov.ua
Напомним, что синоптик показала над Украиной безоблачное небо и веселое Солнце после Пасхи.
Как сообщала "Страна", также синоптики сообщили, какая будет погода в Украине после Пасхи.