В понедельник, 9 апреля, по всей Украине будет наблюдаться переменная облачность без осадков. Местами сильный ветер. Днем воздух прогреется до +18...+23. При этом ночи остаются холодными.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На западе днем +20...+23, ночью +5...+10.

На севере дневная температура +17...+21, ночью +2...+5.

В центре до +19..._21 днем и до +2...+5 ночью.

На востоке днем воздух прогреется до +16...+20, ночью 0...+6. В Приазовье ветер до 15-20 м/с.

На юге термометры покажут +15...+20 днем и +4...+6 ночью.

В Киеве 9 апреля днем +18...+20, ночью +3...+5.

Фото: meteo.gov.ua

Напомним, что синоптик показала над Украиной безоблачное небо и веселое Солнце после Пасхи.

Как сообщала "Страна", также синоптики сообщили, какая будет погода в Украине после Пасхи.