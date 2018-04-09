Правящая партия Венгрии "Фидес", возглавляемая премьер-министром страны Виктором Орбаном, после выборов получит 134 места в парламенте из 199.

Об этом сообщает Reuters.

"Мы выиграли. Высокая явка отбросила всякие сомнения", - заявил Орбан после выборов.

"После подсчета 85% голосов, партия Орбана Фидес получает 134 места в парламенте из 199. На втором месте – ультраправая партия Йоббик (26 мест). Третье место занимает "Социалистическая партия Венгрии" (20 мест)", - говорится в сообщении.

Партии "Демократическая коалиция" и "Политика может быть другой" выиграли восемь и девять мест соответственно.

Парламентские выборы в Венгрии в это воскресенье собрали рекордную явку с 2002 года. Проголосовали более 53,6% избирателей.

Парламент Венгрии состоит из 199 депутатов, которых выбирают на 4 года. Он обладает правом принимать конституцию, законы, избирать президента, утверждает премьер-министра и принимает бюджет.

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