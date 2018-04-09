Венгерская правящая партия Фидес остается лидером подсчета голосов, на парламентских выборах и скорее всего сохранит большинство.

Об этом сообщает Европейская правда, которая цитирует венгерское издание index.hu.

По состоянию на 23:20 по Киеву в Венгрии действует запрет на публикацию результатов подсчета голосов, поскольку на отдельных участках еще идет голосование. Вместе с тем, журналисты со ссылкой на собственные источники приводят анализ предварительных результатов, собранных из разных регионов.

В столице Венгрии позиции Орбана ослабли, в ряде округов ожидается победа оппозиции, считают журналисты.

В то же время, за пределами Будапешта текущая власть сохраняет очень сильные позиции.

"На национальном уровне Фидес (по результатам подсчета голосов) будет очень популярным, поскольку сельский избиратель стремится к стабильности еще больше, чем 4 года назад", - отмечают журналисты.

Стоит заметить, что данные экзит-поллов до сих пор не опубликованы. Планировалось, что избирательные участки прекратят работу в 19:00 по местному времени, однако из-за сверхвысокой явки перед отдельными участками в очередях все еще стояли сотни людей. Работа комиссий была продолжена, чтобы смогли проголосовать все, кто встал в очередь до 19:00. На это время действует мораторий на публикацию результатов выборов.

Ранее "Страна" сообщала, что Венгрия передумала отгораживаться от Украины забором против кабанов, а также о том, что премьер Венгрии заявил об угрозе государственного переворота в интересах Джорджа Сороса.