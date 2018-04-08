Финский гонщик команды "Феррари" Кими Райкконен совершил неудачный пит-стоп во время Гран-при Бахрейна, в результате чего травмировал своего механика.

Об этом сообщает Sky Sports.

Сообщается, что пилот заехал в боксы, чтобы сменить колеса, механик на последнем колесе задержался, а Райкконен уехал раньше времени, наехав члену команды на ногу.

После медобследования у механика обнаружили переломы голени и малоберцовой кости.

"Я поехал, когда увидел зеленый свет. Я не вижу, что происходит сзади. К сожалению, механик получил травму. Моя работа - ехать, когда меняется сигнал светофора. Больше я ничего не знаю. Надеюсь, он в порядке. Мы не закончили гонку, и это плохо. Но такое, к сожалению, случается", - отметил Райкконен.

Ранее "Страна" писала, как гонщик Райкконен расписался со своей гражданской супругой.

Как сообщала "Страна", пилот команды Ferrari Феттель стал победителем Гран-при в Бразилии.